Es constitueix el Consell d’Infants de Vacarisses

Recollir les aportacions que considerin més importants per millorar el poble. És la tasca que té el Consell d’Infants de Vacarisses, que es va constituir dimarts en un acte a la sala de plens de l’Ajuntament. Presidit per l’alcalde del municipi, Antoni Masana, i la regidora d’Infància, Jasone Mendizábal, s’hi van nomenar els 14 consellers i conselleres per al curs actual.

La primera part de l’acte es va centrar en apropar la figura de l’alcalde als infants, obrint un torn de preguntes sobre la seva vida. Segons explica el consistori, “es van interessar sobre què volia ser de gran quan era petit, a quins països ha viatjat o si ha viscut situacions difícils com a alcalde”.

Tot seguit, va tenir lloc l’acte de nomenament de cada conseller, acompanyat del lliurament d’una cinta amb la inscripció corresponent i una bossa amb tres obsequis: una samarreta del Consell d’Infants, una llibreta i un bolígraf per poder anotar les diferents propostes.

El Consell d’Infants de Vacarisses està format per 14 nens i nenes de cinquè i sisè de primària, tant de les escoles del municipi com de fora. La seva elecció es va fer per sorteig.

Les trobades tindran una freqüència mensual, els dimarts a la tarda, al Punt de Vol, i s’hi debatran i decidiran els temes que es volen treballar al llarg del curs i quines accions es voldrien portar a terme per millorar Vacarisses. En cada sessió, es realitzaran jocs i dinàmiques introductòries per treballar els temes escollits.