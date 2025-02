Àpats a domicili per a persones vulnerables a Sant Cugat

L’Ajuntament de Sant Cugat posarà en marxa aquest mes de febrer un nou servei d’àpats a domicili adreçat a persones en situació de vulnerabilitat, amb l’objectiu de millorar el benestar nutricional, social i físic de qui ho necessiti.

Els Serveis d’Atenció Social de Proximitat (SAP) s’encarregaran de garantir una alimentació equilibrada i adequada per a persones grans, amb dificultat per a la seva autonomia o amb altres requisits especials que requereixen un suport per cobrir les seves necessitats alimentàries bàsiques.

En aquest sentit, els usuaris són tot persones empadronades al municipi i derivades pels professionals dels serveis socials, majors de 65 anys, i que viuen soles o en parella, o aquelles que presenten dificultats per preparar el seu menjar de manera autònoma.

Els àpats, adaptats a les necessitats dietètiques de cada individu, es lliuraran a domicili amb la supervisió d’un repartidor que garantirà que els aliments es conservin en condicions òptimes i proporcionarà informació sobre la preparació. A més, el servei inclou una atenció personalitzada per part d’un coordinador tècnic que gestionarà les sol·licituds i farà el seguiment de cada cas.

Addicionalment, un cop desenvolupada la fase inicial del projecte, es posarà en marxa un programa pilot d’àpats en companyia a l’espai +60 del barri de La Floresta. Aquest servei, que podria entrar en funcionament a la primavera, té com a objectiu garantir una nutrició adequada dels usuaris, treballant en paral·lel sobre el risc d’aïllament social de les persones grans i altres col·lectius vulnerables. Els resultats d’avaluaran posteriorment per expandir la proposta a altres zones de la ciutat.

El regidor Francesc Duch ha destacat la importància d’aquest projecte: “Tan important com donar resposta a les necessitats alimentàries de col·lectius vulnerables, és ocupar-nos del seu benestar emocional, creant espais de suport i companyia per a aquelles persones que més ho necessiten. Volem que ningú quedi enrere, i aquest és un pas més cap a una ciutat més inclusiva i solidària”.

