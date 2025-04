Inicien les obres del camí de l’avinguda de les Flors de Rubí

L’Ajuntament de Rubí inicia els treballs per condicionar el camí de l’avinguda de les Flors, actualment delimitada per l’encreuament amb l’avinguda de Castellbisbal a un extrem i amb el carrer del Roser a l’altre. No hi ha cap vial intermedi que hi desemboqui ni proporcioni continuïtat al traçat de l’avinguda. L’actuació permetrà habilitar un nou vial entre l’avinguda de Castellbisbal i el carrer del Roser.

Es dotarà aquest tram de les infraestructures necessàries per millorar-ne tant la funcionalitat com la integració urbana. Es preveu la construcció d’una vorera al costat oest del nou carrer amb una amplada d’uns tres metres, un vial d’un únic sentit i una banda d’aparcament en línia per facilitar l’estacionament.

S’hi instal·larà enllumenat públic d’alta eficiència energètica i es plantarà arbrat al llarg de la vorera oest per proporcionar ombra, embellir l’entorn i contribuir a la sostenibilitat ambiental.

Els treballs duraran uns tres mesos i tenen un pressupost de 149.754 euros.