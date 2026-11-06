Bicicletes de càrrega per anar a l’escola bressol

L’Ajuntament de Sant Cugat ha lliurat les primeres bicicletes de càrrega tipus Long Tail a famílies usuàries de les escoles bressol municipals. En aquesta primera entrega hi han participat vuit famílies, en el marc d’un programa pilot que ha rebut 79 sol·licituds des que va ser aprovat al ple del juliol.
La iniciativa facilita que les famílies provin aquest tipus de bicicleta com a alternativa al vehicle privat en trajectes urbans curts, especialment per acompanyar els infants a l’escola. La cessió és temporal i gratuïta, amb una durada d’un mes.
Les bicicletes s’assignen per ordre de data i hora de presentació de les sol·licituds. A més, s’ha creat una llista d’espera per fomentar-ne la rotació i permetre que tothom pugui fer ús del servei.
Les bicicletes Long Tail tenen la part posterior del quadre més llarga de l’habitual, cosa que permet incorporar-hi portaequipatges, alforges, seients infantils o plataformes. Així, poden transportar infants o càrregues voluminoses sense perdre l’agilitat d’una bicicleta convencional.
El programa busca promoure desplaçaments escolars més sostenibles, segurs i saludables, reduint les emissions contaminants, el soroll i la congestió als entorns educatius. Un cop acabada la prova, el consistori n’avaluarà la participació, la valoració de les famílies, les incidències i l’impacte en els hàbits de mobilitat per decidir si dona continuïtat a la iniciativa.