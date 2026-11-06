Bicicletes de càrrega per anar a l’escola bressol

Comarca

Un total de vuit famílies han participat en el primer lliurament d’aquesta iniciativa de l'Ajuntament de Sant Cugat que ha rebut 79 sol·licituds

  • El consistori entrega bicicletes Long Tail per a les famílies de les escoles bressol -

ARA A PORTADA

Publicat el 06 de novembre de 2026 a les 19:40
Actualitzat el 06 de novembre de 2026 a les 19:41

L’Ajuntament de Sant Cugat ha lliurat les primeres bicicletes de càrrega tipus Long Tail a famílies usuàries de les escoles bressol municipals. En aquesta primera entrega hi han participat vuit famílies, en el marc d’un programa pilot que ha rebut 79 sol·licituds des que va ser aprovat al ple del juliol.

La iniciativa facilita que les famílies provin aquest tipus de bicicleta com a alternativa al vehicle privat en trajectes urbans curts, especialment per acompanyar els infants a l’escola. La cessió és temporal i gratuïta, amb una durada d’un mes.

Les bicicletes s’assignen per ordre de data i hora de presentació de les sol·licituds. A més, s’ha creat una llista d’espera per fomentar-ne la rotació i permetre que tothom pugui fer ús del servei.

Les bicicletes Long Tail tenen la part posterior del quadre més llarga de l’habitual, cosa que permet incorporar-hi portaequipatges, alforges, seients infantils o plataformes. Així, poden transportar infants o càrregues voluminoses sense perdre l’agilitat d’una bicicleta convencional.

El programa busca promoure desplaçaments escolars més sostenibles, segurs i saludables, reduint les emissions contaminants, el soroll i la congestió als entorns educatius. Un cop acabada la prova, el consistori n’avaluarà la participació, la valoració de les famílies, les incidències i l’impacte en els hàbits de mobilitat per decidir si dona continuïtat a la iniciativa. 

Escull Diari de Terrassa com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades