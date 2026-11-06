Sense nous positius de PPA i sense flexibilització de les restriccions

L’evolució de la pesta porcina africana a casa nostra dibuixa una corba descendent en les últimes setmanes que permet pensar en una entrada a la fase final de l’episodi. Almenys, si atenem els nous positius detectats, que van a la baixa i fins i tot s’han quedat a zero en algun balanç setmanal després de l’estiu –a finals d’agost, no es van sumar casos per primer cop–.
En l’última actualització, el Departament d’Agricultura ha anunciat la detecció d’un senglar amb la malaltia dins la zona d’alt risc, concretament, al Papiol, al Baix Llobregat. En canvi, no s’han identificat animals morts a la zona del Vallès Occidental, on, malgrat tot, continuen les restriccions en el medi natural –a bona part dels municipis–.
Una altra de les lectures positives és que el nou cas confirmat no correspon a un senglar mort recentment, sinó que són restes amb una antiguitat estimada superior als cinc mesos. Un fet que permet continuar amb el comptador en marxa: els actors implicats en la gestió de la crisi sanitària apunten a un any sense nous positius per donar carpetada al capítol.
En total, aquesta setmana s’han analitzat 377 mostres, de les quals 376 han resultat negatives. Una altra evidència que la malaltia és cada vegada menys present.
Les mesures, vigents
A pesar de la bona dinàmica, la Generalitat manté les restriccions d’accés al medi natural a la zona d’alt risc i demana a la ciutadania que respecti la senyalització i els controls, no alimenti els senglars, dipositi els residus en contenidors tancats i avisi el 112 en cas de detectar senglars morts o amb simptomatologia compatible amb la malaltia.
La zona d’alt risc comprèn dinou municipis, que ‘pinten’ un ampli percentatge de territori vallesà: Badia, Barberà, Cerdanyola, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat, Sant Quirze, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa i Castellbisbal continuen en el punt de mira. A més, també hi ha limitacions al Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat, així com Barcelona i els accessos al parc natural de Collserola.