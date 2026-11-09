Comencen les restriccions de circulació al carrer de Milà i Fontanals de Rubí

L'Ajuntament de Rubí ha iniciat avui uns treballs de manteniment al carrer de Milà i Fontanals que comportaran afectacions temporals a la circulació. Les restriccions afectaran el tram comprès entre el carrer de Bartrina i la carretera de Sant Cugat.
La circulació quedarà restringida en sentit de baixada, però el pas de vehicles es mantindrà en sentit de pujada, des de la carretera de Sant Cugat cap al carrer Bartrina. Les afectacions estaran senyalitzades, però existeix la possibilitat que hi hagi restriccions puntuals d’accés als immobles i als guals situats dins l’àmbit dels treballs.
Les actuacions inclouen diferents intervencions sobre els paviments de la via pública. Es renovaran els trams de les voreres que presentin desperfectes o que requereixin una reparació, i també tindrà lloc una preparació i una adequació de les superfícies abans de col·locar-hi els paviments nous.
A més, es repararan els punts deteriorats de la calçada i es renovarà l’asfalt. També es faran treballs d'adequació dels paviments a la cruïlla amb el carrer de Dant, per tal de donar continuïtat a les diferents superfícies de pas.
Així doncs, les intervencions afectaran tant els espais destinats als vianants com la zona de circulació de vehicles. Es preveu que els treballs de manteniment durin, aproximadament, un mes i mig, amb la previsió que finalitzin a mitjans de desembre.