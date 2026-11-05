Catorze escoles de Rubí recolliran joguines per a famílies vulnerables

L’Ajuntament de Rubí torna a posar en marxa la campanya “Encara podem donar molt de joc”, una iniciativa solidària i ambiental que promou la reutilització de joguines i que convida la ciutadania a donar una segona vida a aquelles que ja no utilitza. \r\n\r\nLa recollida es farà del 9 al 27 de novembre tant a les escoles participants com a la Deixalleria de Cova Solera i als punts de la Deixalleria mòbil.\r\n\r\nLa campanya creix aquest any amb la participació de 14 centres educatius, quatre més que en l’edició anterior. A més, s’hi incorporen les tres escoles bressol municipals, amb la voluntat de facilitar la implicació de més famílies en una iniciativa que combina la solidaritat amb la prevenció de residus.\r\n\r\nLes joguines recollides es distribuiran entre famílies de Rubí que es troben en situació de vulnerabilitat a través de Càritas Diocesana de Rubí. L’objectiu és que aquests objectes, encara útils, puguin arribar a infants i famílies que els necessiten, de cara a Nadal.\r\n