Programa de tres anys per controlar i erradicar la PPA

El Govern ha aprovat aquest dimarts crear un programa de tres anys per reforçar les actuacions de vigilància, control i erradicació de la pesta porcina africana (PPA) a Catalunya i fer front a les conseqüències del brot, encara vigent.
El programa estarà vigent des de l’1 de desembre d’aquest any fins, com a màxim, al 30 de novembre del 2029, i es finançarà amb el fons de contingència. L’objectiu és reforçar el control en explotacions ramaderes, la vigilància epidemiològica i les actuacions sobre les poblacions de senglars perquè la malaltia no passi de les zones restringides i protegir, així, el porcí català. El Govern incorporarà 17 professionals: deu veterinaris, dos ambientòlegs i cinc persones de perfil de gestió i administració
El Govern justifica la necessitat de mantenir el “reforç” al fet que el virus de la PPA “pot persistir en el medi ambient” durant almenys aquest període, sigui en cadàvers de porcs senglars o en productes que se’n deriven. A més, la dinàmica de la transmissió de la malaltia en la fauna silvestre fa necessari mantenir “les actuacions de vigilància i control a mitjà termini”.
Per la seva part, la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha explicat que el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, manté oberta la possibilitat de flexibilitzar les mesures a partir de principis de 2027 i si les dades acompanyen. Paneque ha desvinculat el pla de tres anys de durada de les possibles restriccions i el seu calendari.