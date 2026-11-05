Sensors per investigar les males olors a Vacarisses

Comarca

L’Ajuntament incorporarà nous dispositius de detecció de partícules

  • El Centre de Tractament de Residus del Vallès -

ARA A PORTADA

Publicat el 05 de novembre de 2026 a les 21:25

L’Ajuntament de Vacarisses prepara l’adquisició de nous sensors per ampliar el control de les partícules presents a l’atmosfera i avançar en la investigació de l’origen dels episodis de males olors que afecten periòdicament diversos sectors del municipi. La compra d’aquests dispositius comptarà amb el suport d’un recurs de la Diputació de Barcelona i permetrà reforçar les eines de seguiment ambiental de què disposa el consistori.

Els nous aparells tenen una elevada capacitat de captació i detecció d’un ampli ventall de partícules en suspensió a l’atmosfera. L’objectiu és obtenir més informació sobre les possibles fonts que originen les pudors i disposar de dades que ajudin a identificar-ne la procedència i contribuir a prevenir nous episodis.

Aquesta actuació dona continuïtat als estudis encarregats anteriorment per l’Ajuntament a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Les anàlisis, realitzades mitjançant captadors de partícules atmosfèriques, no van detectar cap risc per a la salut.

Més control de les emissions

La iniciativa municipal coincidirà amb el reforç del seguiment de les olors per part del Consorci de Residus del Vallès Occidental. L’ens ha anunciat que el pressupost del 2027 inclourà la contractació d’un nou servei de monitoratge de les emissions vinculades a l’abocador de Coll Cardús, actualment en procés de clausura, i al Centre de Tractament de Residus (CTR-Vallès).

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