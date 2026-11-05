Sensors per investigar les males olors a Vacarisses

L’Ajuntament de Vacarisses prepara l’adquisició de nous sensors per ampliar el control de les partícules presents a l’atmosfera i avançar en la investigació de l’origen dels episodis de males olors que afecten periòdicament diversos sectors del municipi. La compra d’aquests dispositius comptarà amb el suport d’un recurs de la Diputació de Barcelona i permetrà reforçar les eines de seguiment ambiental de què disposa el consistori.\r\n\r\nEls nous aparells tenen una elevada capacitat de captació i detecció d’un ampli ventall de partícules en suspensió a l’atmosfera. L’objectiu és obtenir més informació sobre les possibles fonts que originen les pudors i disposar de dades que ajudin a identificar-ne la procedència i contribuir a prevenir nous episodis.\r\n\r\nAquesta actuació dona continuïtat als estudis encarregats anteriorment per l’Ajuntament a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Les anàlisis, realitzades mitjançant captadors de partícules atmosfèriques, no van detectar cap risc per a la salut.\r\n\r\nMés control de les emissions\r\n\r\nLa iniciativa municipal coincidirà amb el reforç del seguiment de les olors per part del Consorci de Residus del Vallès Occidental. L’ens ha anunciat que el pressupost del 2027 inclourà la contractació d’un nou servei de monitoratge de les emissions vinculades a l’abocador de Coll Cardús, actualment en procés de clausura, i al Centre de Tractament de Residus (CTR-Vallès).\r\n