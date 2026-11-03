Sant Cugat rep l’exconseller Lluís Puig després del seu retorn de l’exili

L’Ajuntament de Sant Cugat ha rebut institucionalment aquest dimarts Lluís Puig, exconseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya i actual diputat al Parlament, després del seu retorn de l’exili el passat mes d’octubre. La recepció, celebrada a la Casa de la Vila, ha comptat amb la presència de l’alcalde, Josep Maria Vallès, i de regidors i regidores dels diferents grups municipals.
Durant la benvinguda, l’alcalde de Sant Cugat ha volgut posar l’accent en la dimensió personal i humana del retorn. Vallès també ha destacat la connexió d’aquesta trajectòria amb el fort teixit associatiu i cultural de Sant Cugat: “La cultura popular és identitat, sentiment de pertinença, convivència i transmissió de valors entre generacions. Sant Cugat és una ciutat que estima i cuida les seves tradicions, i valorem especialment la tasca que Lluís Puig ha desenvolupat durant tants anys per defensar-les i promoure-les”. En aquest sentit, ha convidat Puig a participar en la propera Festa Major i tornar a ballar el tradicional “Paga-li, Joan”, després que l’any 2017 ja hi participés ballant amb la santcugatenca Lali Pujol davant del Monestir.
Durant l’acte, l’Ajuntament de Sant Cugat i l’Associació Amics de la Casa Macià han signat un conveni per commemorar el centenari dels Fets de Prats de Molló de 1926 i recuperar la memòria dels dos santcugatencs que hi van participar, Pere Caballé i Munill i Pau Muñoz i Castanyer. L’acord preveu una aportació municipal de 3.000 euros, activitats de divulgació.