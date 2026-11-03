Ja es coneixen els membres de les 90 meses electorals de Rubí per a les eleccions generals del 29N

Aquest matí, a la sala de plens de l'Ajuntament de Rubí, ha tingut lloc el ple extraordinari per designar els 810 membres que hauran de formar part de les meses electorals durant les eleccions generals del pròxim 29 de novembre. El municipi comptarà amb un total de 90 meses electorals distribuïdes en 24 col·legis electorals, amb un cens 58.741 persones.
Cada mesa electoral comptarà amb 9 membres: 1 president titular i 2 vocals titulars, 2 suplents per cada president i 4 suplents pels dos vocals. Ara que s’ha fet el sorteig, les persones seleccionades rebran la notificació mitjançant una carta certificada, que es rebrà en un termini de tres dies. No obstant això, ja es pot fer la consulta a cens.rubi.cat.
Les excuses per no formar part de la mesa electoral són diverses. Les que s’accepten automàticament són tenir més de 65 anys, està embarassada de més de sis mesos, haver de cuidar un menor o familiar dependent o haver estat a la mesa 3 cops en els darrers deu anys. D’altra banda, també existeixen excuses que es valoren individualment, com ara tenir lesions o malalties sense baixa, operació o prova mèdica o tenir un esdeveniment com un casament propi i d'un familiar. Pel que fa a l’àmbit professional, els arguments vàlids són prestar un servei essencial, treballar en actes públics vinculats a les eleccions o treballar pel desenvolupament dels comicis. En qualsevol cas, totes les excuses s'hauran de justificar amb un document vàlid.
Les persones seleccionades hauran d’assistir al seu col·legi electoral el diumenge 29 de novembre a les 8:00 h –una hora abans de l'obertura dels col·legis– per poder constituir les meses. Els membres de les meses electorals tenen dret a una dieta econòmica de 75 euros, a un permís retribuït durant la jornada electoral i a una reducció de cinc hores de la jornada laboral l'endemà, en cas que treballin.