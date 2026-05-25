Enfonsaments a les calçades de la C-16 a Viladecavalls

L’Ajuntament de Viladecavalls ha detectat l’enfonsament a les calçades laterals de la C-16, a l’altura del pas sobre la riera de Gaià. La incidència provoca un sotrac als vehicles que circulen per aquest punt, especialment entre els veïns de Viladecavalls que utilitzen habitualment l’accés.
Aquest és un dels temes que es van tractar a la reunió que va mantenir l’alcaldessa Cesca Berenguer i el regidor de mobilitat, Marc González amb el director general d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, David Prat.
En la mateixa reunió, el consistori va demanar actuacions de millora i manteniment a les rotondes vinculades a aquests àmbits viaris, amb la voluntat de reforçar-ne la seguretat i conservar adequadament aquests espais.
Durant la trobada es van tractar també la situació del conveni i del manteniment del carril bici. L’objectiu era el d’avançar en la seva gestió i garantir que aquest espai disposi de les condicions adequades per als usuaris.
Nou pas de vianants
Un dels punts destacats de la trobada va ser el desbloqueig de l’autorització d’un pas de vianants a la B-245. Aquesta actuació permetrà reforçar la seguretat de la parada de bus situada davant de Ficosa, utilitzada habitualment per alumnat de l’IES i per altres usuarie del transport públic.