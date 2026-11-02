El 12è festival La Nuu ja té obra guanyadora

El fotògraf colombià Santiago Escobar-Jaramillo ha guanyat el premi SCREEN 2026 del Festival Internacional de Fotografia de Rubí La Nuu amb l’obra “El pez muere por la boca”. El jurat ha escollit el treball per unanimitat entre els deu finalistes del concurs, que explora les possibilitats de la foto en format audiovisual i dona espai a noves formes de narrar les realitats contemporànies.\r\n\r\nEl projecte posa el focus en el contrast entre l’impacte del narcotràfic en dues poblacions costaneres de Colòmbia (Rincón del Mar i Bahía Solano) i la vida quotidiana dels seus habitants. També mostra les formes de resistència de les comunitats i la seva capacitat per preservar la cultura, les tradicions i les formes de vida.\r\n\r\nRealitat sense dramatismes\r\n\r\nEl jurat, integrat per la fotògrafa i editora Emilie Hallard, el guionista i cineasta Jo Sol i la comissària Natasha Christia, ha destacat la singularitat d’una obra que aborda “una realitat crua i complexa sense dramatitzar-la”. També se n’ha valorat que impliqui els protagonistes en “la concepció i la creació del projecte” i que faci emergir “la identitat, la representació cultural i la veu pròpia de qui habita aquell lloc”. Una mirada que es desenvolupa “amb originalitat i consciència”.\r\n\r\nEl veredicte posa punt final a la dotzena edició de La Nuu, que durant el mes d’octubre ha portat la fotografia d’autor a l’espai públic de Rubí, amb obres de 12 artistes internacionals.\r\n \r\n