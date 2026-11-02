Més de 1.500 espècies de coleòpters al parc de Sant Llorenç del Munt

El parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac acull 1.534 espècies de coleòpters, pertanyents a 80 famílies diferents. Així ho recull el “Catàleg preliminar comentat dels coleòpters del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac”, una publicació de Sergi Trócoli i José Manuel Diéguez que acaba d’editar la Diputació de Barcelona.
L’obra és el resultat de més de 25 anys de treball i recerca i constitueix una recopilació exhaustiva del coneixement disponible sobre aquest grup d’insectes al massís. Per elaborar-la, els autors han reunit bibliografia històrica, informació procedent de col·leccions científiques i milers d’observacions i captures obtingudes mitjançant tècniques de mostreig especialitzades.
El catàleg ofereix, per a cadascuna de les espècies identificades, informació sobre la seva distribució, ecologia i hàbitats, així com els mètodes emprats per capturar-les. Les dades proporcionen una base documental de gran utilitat tant per a la recerca científica com per a la gestió i la conservació del patrimoni natural del parc.
Un dels grups que reben una atenció especial en la publicació són els coleòpters saproxílics, vinculats a la fusta morta i en descomposició. Aquests insectes tenen un paper fonamental en el funcionament dels ecosistemes forestals, ja que participen en els processos naturals de descomposició i reciclatge de nutrients. A més, són considerats indicadors de l’estat ecològic dels boscos.
El treball també posa de manifest la necessitat de continuar investigant aquest grup faunístic, especialment ric en espècies però encara poc conegut al territori. En aquest sentit, el catàleg estableix una base de partida per a futures investigacions que permetin ampliar el coneixement sobre la biodiversitat del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
La publicació vol ser una eina de referència per a entomòlegs, naturalistes, investigadors i professionals responsables de la gestió dels espais naturals. El llibre també ret homenatge a Antoni Espuny, autor del primer catàleg detallat de coleòpters de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.