Les obres d’arranjament de la coberta del pavelló municipal Sebastià Homs de Viladecavalls ja han començat. Els operaris han iniciat els treballs per impermeabilitzar la coberta. El projecte forma part del pla d’inversions de més de 500.000 euros destinat a la millora dels equipaments esportius del municipi.

Les actuacions al pavelló inclouen la construcció d’un vial per accedir amb seguretat a la teulada, mitjançant la instal·lació d’un sistema de protecció conegut com a “línia de vida”. La millora permetrà als operaris poder accedir amb seguretat a la teulada. També s’ha dut a terme una reforma integral dels vestidors ubicats a la zona més antiga del complex i s’ha renovat la il·luminació amb tecnologia LED, més eficient i sostenible. També s’han incorporat noves porteries de futbol.