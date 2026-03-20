El govern de Sant Cugat admet deficiències en l’habitatge públic: "Assumim la responsabilitat de resoldre la situació"

El parc d’habitatge públic de Sant Cugat del Vallès, un dels més extensos de la comarca amb més de 2.000 pisos, ha centrat aquesta setmana el focus del debat polític santcugatenc. En una jornada marcada per l’excepcionalitat, l’empresa pública Promusa ha celebrat aquest divendres, 20 de març, una junta extraordinària —que s'ha allargat més de dues hores— seguida d’un ple monogràfic sol·licitat per tota l’oposició en bloc (PSC, CUP, PP i En Comú Podem). L’objectiu: retre comptes davant les nombroses queixes veïnals per l’estat de degradació de diverses promocions municipals.
Durant la sessió, el govern municipal de Sant Cugat format per Junts i ERC ha hagut de fer un exercici d’autocrítica poc habitual. El tinent d’alcalde Bernat Picornell (ERC) ha demanat disculpes directament als llogaters afectats per unes deficiències que inclouen humitats amb fongs en dormitoris infantils, filtracions d’aigua, talls de llum i mal funcionament dels sistemes d’aigua calenta i aïllament. “Cal predicar amb l’exemple. Assumim la responsabilitat de resoldre la situació i dirimir què ha passat perquè no torni a succeir”, ha afirmat Picornell.
Pla de xoc pel deteriorament
Per revertir la situació, el gerent de Promusa, Jordi Núñez, ha presentat un pla de manteniment ambiciós que preveu una inversió d’1,32 milions d’euros fins a l’any 2030. No obstant això, la mesura més immediata és un pla de xoc dotat amb una partida d’entre 800.000 i 850.000 euros anuals per actuar durant aquest 2026 sobre els casos més crítics. Núñez ha assegurat que, fins ara, “no s’ha deixat de fer cap actuació per manca de pressupost”, si bé ha reconegut que cal una auditoria profunda, iniciada el juliol de 2025, per avaluar l’estat de les tretze promocions existents.
El debat al ple va ser d’una gran intensitat dialèctica. Des d’En Comú Podem, Ramon Gutiérrez ha agraït l’autocrítica de Picornell, però ha assenyalat directament Junts i els anteriors governs convergents com els “arquitectes” d’uns pisos fets amb “materials deficients” per prioritzar una “ciutat aparador”. En una línia similar, la portaveu del PSC, Elena Vila, ha exigit que l’alcalde, Josep Maria Vallès (Junts), també demanés perdó: “No es pot viure sense aigua calenta en pisos que són propietat de l’Ajuntament; ser usuari d’habitatge protegit no vol dir ser ciutadà de segona”.
Per la seva banda, Marco Simarro (CUP) ha reflexionat sobre la necessitat que l’Administració no només construeixi, sinó que garanteixi la qualitat en un mercat immobiliari “embogit”. També Álvaro Benajam (PP) ha instat a depurar responsabilitats tècniques i polítiques sobre les directrius donades a Promusa en el passat.
Retrets creuats
La rèplica del govern ha evidenciat les tensions entre el model actual i el de l’anterior mandat (2019-2023). El tinent d’alcalde d’Economia, Carles Brugarolas (Junts), ha retret el PSC la seva “poca memòria”, recordant-los que van formar part de l’executiu local durant quatre anys sense denunciar aquests problemes de manteniment. Amb tot, Brugarolas ha subscrit les disculpes de Picornell i ha admès que existeix un “àmbit de millora important” per garantir condicions dignes a tots els inquilins de Promusa.
El regidor d’Habitatge, Francesc Duc, ha tancat el debat refermant que “hi ha voluntat i hi ha diners” per resoldre les incidències estructurals durant el present exercici.