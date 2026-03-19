Normalitat al CN Rubí després de la intoxicació de l'aigua de la piscina: "Va estar un error humà"

Les instal·lacions del Club Natació Rubí han reobert les seves portes amb total normalitat aquest dijous, després que una reacció química accidental obligués a evacuar el complex de Can Rosés ahir a la tarda. L’entitat, que gestiona la piscina municipal, ha confirmat que l'incident es va deure a un error humà durant les tasques de manteniment: una barreja indeguda entre el clor de l'aigua i un producte que contenia àcid clorhídric en un recipient de deu litres.
L'emanació tòxica, que es va originar a la piscina petita destinada als cursets infantils, va provocar símptomes de marejos i vòmits entre els menors que en aquell moment es trobaven a l'aigua. Tot i l'ensurt inicial, la ràpida intervenció del personal del club va permetre tallar les claus de pas de la fuita i iniciar un protocol d'evacuació que els Bombers han qualificat de "fantàstic". En total, unes 180 persones van haver d'abandonar l'edifici a corre-cuita, algunes d'elles amb mantes tèrmiques per protegir-se del fred a l'exterior en no haver tingut temps ni de vestir-se.
Pel que fa al balanç de ferits, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va atendre finalment 22 persones. Tot i que la majoria van rebre l’alta in situ, vuit menors van ser traslladats en estat menys greu a diversos centres hospitalaris —com el Parc Taulí de Sabadell o la Mútua de Terrassa— per precaució i control de les vies aèries. Cap d’ells presenta danys de gravetat.
Després que els Bombers certifiquessin que la fuita no havia afectat l'exterior ni suposava un risc per al veïnat, el club va procedir durant la nit al buidatge i la renovació total de l'aigua dels vasos afectats. David Ortiz, president del CN Rubí, ha destacat l’eficàcia dels sistemes de seguretat, que van evitar mals majors. Avui, amb l'aire ventilat i els nivells de l'aigua restablerts, l'activitat esportiva i els entrenaments s'han reprès en els seus horaris habituals, deixant l’incident del dimecres com un ensurt ja sota control.