El Cupó Diari de l’ONCE reparteix 175.000 euros a Rubí

S'han venut cinc cupons premiats amb 35.000 euros cadascun

  • El venedor de l'ONCE Jose Antonio Cabacas

Publicat el 16 de setembre de 2025 a les 11:33
Actualitzat el 16 de setembre de 2025 a les 11:34

L’ONCE ha repartit 175.000 euros a Rubí en el sorteig del Cupó Diari d’aquest dilluns, 15 de setembre. Jose Antonio Cabacas, persona amb discapacitat com tots els venedors i venedores de l’ONCE, és qui ha portat la sort a Rubí des del seu quiosc situat al carrer de Toledo, 1. Va vendre cinc cupons premiats amb 35.000 euros.

Rubí pertany a l’agència de l’ONCE a Terrassa, que presta serveis personalitzats a 560 afiliats i afiliades i compta amb 135 agents venedors dels productes de joc de l’organització. 

El Cupó Diari de l'ONCE posa en joc un premi de 500.000 euros al número més la sèrie, i 49 premis de 35.000 euros a les cinc xifres del número premiat. A més: 450 premis de 250 euros a les quatre primeres xifres i 450 premis més a les quatre últimes; 9.000 premis de 25 euros en el cas de tres darreres o tres primeres; i el mateix per a les dues primeres i últimes (6 euros), i reintegrament de 2 euros a la primera o darrera xifra del nombre premiat. 

