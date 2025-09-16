El Cupó Diari de l’ONCE reparteix 175.000 euros a Rubí

L’ONCE ha repartit 175.000 euros a Rubí en el sorteig del Cupó Diari d’aquest dilluns, 15 de setembre. Jose Antonio Cabacas, persona amb discapacitat com tots els venedors i venedores de l’ONCE, és qui ha portat la sort a Rubí des del seu quiosc situat al carrer de Toledo, 1. Va vendre cinc cupons premiats amb 35.000 euros.\r\n\r\nRubí pertany a l’agència de l’ONCE a Terrassa, que presta serveis personalitzats a 560 afiliats i afiliades i compta amb 135 agents venedors dels productes de joc de l’organització. \r\n\r\nEl Cupó Diari de l'ONCE posa en joc un premi de 500.000 euros al número més la sèrie, i 49 premis de 35.000 euros a les cinc xifres del número premiat. A més: 450 premis de 250 euros a les quatre primeres xifres i 450 premis més a les quatre últimes; 9.000 premis de 25 euros en el cas de tres darreres o tres primeres; i el mateix per a les dues primeres i últimes (6 euros), i reintegrament de 2 euros a la primera o darrera xifra del nombre premiat. \r\n