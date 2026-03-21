Detinguda a Rubí una parella de lladres que haurien robat més de 70 mòbils

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 1 de març a una parella de persones amb 28 i 29 anys a Rubí acusats del robatori de 71 dispositius mòbils. Segons han informat aquest dissabte, els agents van poder ubicar els lladres a través de la localització GPS de diversos dels aparells sostrets, que indicava que es trobaven en un pis de l'avinguda de Catalunya de la població vallesana.\r\n\r\nEls dies abans s'havien produït una gran quantitat de furts i estrebades de telèfons a entorns de festa i oci d'arreu de Catalunya. Entre les ciutats on hi van cometre més robatoris hi ha Mataró, Salt, Igualada, Lleida, Tarragona, Reus i Salou, entre d'altres. Els individus es desplaçaven fins a aquestes ubicacions en cotxes llogats que canviaven cada setmana i tenien un perfil de víctima clar: noies joves, que ja haven estat seleccionades pels lladres anteriorment i que tenien un telèfon d'un model i una marca concrets.\r\n\r\nEls dos detinguts, que entre ells acumulen un total de 23 antecedents policials, van passar a disposició dels jutjats de Rubí dos dies després de la seva detenció.\r\n