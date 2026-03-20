Llargues cues en la reobertura de l'Orxateria Ribera: "Hi haurà gelats que no hem fet mai"

És poc comú trobar una persona de Terrassa que no conegui l'Orxateria Ribera. Aquest establiment és un dels temples de la ciutadania per evadir-se de la calor gràcies als seus gelats, polos i orxata, tots ells d'elaboració pròpia, i aquest divendres ha obert les seves portes per donar tret de sortida a la temporada d'aquest 2026. "L'obertura sempre és molt intensa", ha assegurat el copropietari i net del fundador del negoci, Toni Gómez Ribera, al Diari de Terrassa, pocs minuts després d'aixecar la persiana.
A llarg del matí els primers clients de la temporada han anat arribant de mica en mica. A la tarda l'afluència de consumidors ha augmentat considerablement, amb llargues cues a l'exterior del local.
Tot i obrir la persiana divendres, les màquines de l'obrador han estat treballant des de fa dos dies per fer els gelats. "Un dels nostres punts forts és que mirem d'elaborar els productes diàriament", ha apuntat Gómez Ribera, que ha detallat que tot el que és líquid ho han estat elaborant des de "ben d'hora per tenir-ho tot a punt per a l'obertura".
L'Orxateria Ribera obre la meitat de l'any, des de finals de març fins a principis d'octubre, coincidint amb els mesos de més calor i, per tant, amb els moments en què un refrigeri ve més de gust als clients. Durant aquest temps, l'activitat a l'establiment és frenètica. "Has d'estar cada dia molt pendent de tot i que no s'acabi res", ha destacat l'orxater, i ho ha exemplificat: "Que s'acaba la maduixa? Doncs has d'anar de pressa i corrents a fer més gelat de maduixa". A més, ha afegit que, una vegada tanquen, fan la planificació del que encara els queda i el que necessiten reposar per a la jornada següent i que no disposen d'un magatzem gaire gran "perquè, primera, no tenim espai, i segona, perquè no és la nostra manera de fer".
Sis mesos d'activitat frenètica, molts dies de despertar-se d'hora perquè els clients tinguin tots els seus productes a punt i d'arribar a casa tard. Ara bé, la segona meitat de l'any poden descansar. "Ens dediquem a viure", ha rigut Toni Gómez Ribera.
Pistatxo de Lleida i Kinder, els més estimats
"Els darrers anys, els dos gustos de gelat que més venem són el de pistatxo de Lleida i el de Kinder Bueno", ha assenyalat el copropietari de l'orxateria. Hi ha prou gustos per triar a la seva vitrina, encara que n'hi ha alguns que no s'hi queden per sempre. "Enguany no hi ha cap novetat a l'aparador fix, però sí que hi haurà gelats setmanals que no els havíem fet mai", ha explicat, i ha avançat que aquesta setmana ha tocat el del conegut batut de xocolata Cacaolat.
En aquest sentit, Gómez Ribera ha afirmat que "quan ja portes molts anys, fer sempre els mateixos gustos és una mica monòton" i que aquesta dinàmica dels gelats setmanals els obliga a "estar més alerta" i "és més entretingut". De fet, amb aquests experiments, de vegades, acaben trobant joies que són ben valorades pels consumidors. "Quan n'hi ha algun que agrada molt, trèiem un dels que tenim permanents i l'incorporem — ha dit — El que passa és que, quan fem això, tenim crítiques de la gent a la qual li agradava molt aquell gelat que hem retirat".
En qualsevol cas, els clients han pogut gaudir dels seus productes des de l'any 1930, quan els avis d'en Toni, Daniel i María, van arribar a Terrassa des d'Alacant. Amb els quatre anys del centenari de la botiga a la vista, Gómez Ribera ha assegurat que organitzaran "alguna cosa xula" i que ja té "alguna petita idea", però que el temps dirà què és el que podran fer. "Encara falta molt, a saber si estarem vius el 2030", ha fet broma.