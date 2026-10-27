L'Ajuntament de Sant Cugat assegura haver reduït "a zero" el frau en els empadronaments

L’ajuntament de Sant Cugat ha afirmat, en un comunicat recent, que ha reduït “a zero” el frau en els nous empadronaments. Fa tot just mig any, el consistori va engegar un protocol que, segons les seves dades, ha fet que la inspecció de caràcter ordinari hagi augmentat un 300%. En aquest sentit, han passat de 241 baixes d’ofici de persones empadronades irregularment durant el període 2019-2023 a 2.450 baixes des de l’any 2024.
Aquest nou protocol, estrenat fa sis mesos, ha aparegut arran de l’intent de centenars de persones d’empadronar-se fraudulentament a Sant Cugat durant l’agost de 2025, que van ser detectades pels serveis municipals. Gràcies a aquesta instrucció, el procediment d’inspeccions ordinàries "ha guanyat en eficàcia" perquè "estalvia comprovacions i inspeccions a posteriori molt més complexes".
Enguany, hi ha hagut 5.620 altes i 5.970 baixes (2.304 d'ofici, 3.260 de canvi de residència i 406 de defuncions). Aquestes dades situen la població actual de Sant Cugat en 98.553 habitants.
Pel que fa a les inspeccions ordinàries prèvies, hi va haver 0 el 2024, 41 el 2025, i 125 en els tres primers trimestres d'aquest any, amb la previsió de l’ajuntament d'arribar a les 175 abans que acabi l’any 2026. Per tant, l'increment previst per a aquest any és del 400%. Aquesta feina prèvia del servei de padró municipal permet alliberar les tasques de revisió a posteriori, que resulten molt més complexes, que fan els agents de la Policia Local i supervisors de la via pública. En total, des del 2025 el consistori calcula que s'han estalviat al voltant de 1.000 hores de feina.