Les persones grans es reivindiquen

El Vallès Occidental reivindica el protagonisme de les persones grans en la construcció del futur de la comarca. Amb aquest objectiu, el Casino de Rubí ha acollit el passat dimecres la II Jornada comarcal de les persones grans, una trobada que ha posat l’accent en la necessitat de garantir els drets, l’autonomia i la participació activa d’aquest col·lectiu, així com de combatre els estereotips associats a l’edat.
Sota el lema “Les persones grans construïm futur”, la jornada ha reunit representants dels consells municipals de gent gran, entitats, professionals i responsables institucionals per compartir experiències i reflexionar sobre els reptes de l’envelliment. La iniciativa ha estat impulsada pel Consell de la Gent Gran del Vallès Occidental, amb el suport de l’Ajuntament de Rubí i el Consell Comarcal.
Durant l’obertura institucional, el president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Xavier Garcés, ha defensat la necessitat de superar una visió de l’envelliment centrada exclusivament en el passat i reconèixer les persones grans com a membres actius de la societat, amb capacitat per participar en les decisions col·lectives.
Garcés també ha assenyalat l’edatisme —la discriminació per raó d’edat— i la soledat no desitjada com alguns dels principals reptes que cal afrontar. A més, ha reivindicat el dret de les persones grans a decidir com volen viure i ser cuidades, així com la importància de construir comunitats més properes i inclusives.
Per la seva banda, l’alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, ha remarcat que el tracte que una societat dispensa a les persones grans va més enllà de garantir una bona atenció. “Vol dir reconèixer drets, fomentar l’autonomia, escoltar, generar oportunitats i facilitar una participació activa en la vida de la comunitat”, ha afirmat. En aquest sentit, ha vinculat l’envelliment actiu i saludable amb la promoció de les relacions socials, la convivència i la participació ciutadana.
177.000 persones de 65 anys o més
La jornada s'ha celebrat en un context de creixement progressiu de la població gran a la comarca. Segons les dades de 2025 de l’Observatori Comarcal, el Vallès Occidental té més de 177.000 habitants de 65 anys o més, que representen el 18,3% de la població. L’any 2000, aquest percentatge era del 13,7%.
Les dades també evidencien la feminització de l’envelliment: les dones representen el 56,8% de la població de 65 anys o més, una proporció que augmenta entre les persones de 85 anys o més.
Aquesta evolució demogràfica planteja desafiaments en àmbits com l’atenció social i sanitària, l’habitatge, l’accessibilitat i les relacions comunitàries, a més de la necessitat de prevenir la soledat no desitjada. Alhora, posa sobre la taula la importància de reconèixer les aportacions socials de les generacions més grans i garantir que puguin continuar participant en la vida dels municipis.
Al llarg de la trobada s'han abordat qüestions com la longevitat, el cicle de vida, l’envelliment significatiu i la participació ciutadana.