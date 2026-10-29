Fiscalia demana 8 anys i mig de presó per a l'home que va atropellar mortalment dos ciclistes a Castellbisbal el 2022

La fiscalia demana 8 anys i mig de presó per l'home que l'any 2022 va atropellar un grup de ciclistes i va provocar la mort de dos d'ells a Castellbisbal. Els fets van passar el 21 d'agost al matí a la carretera C-243c, quan un vehicle va xocar frontalment contra un grup de vuit ciclistes i després va fugir. El seu vehicle va ser localitzat més tard abandonat a Martorell, i al vespre van localitzar i detenir el conductor. La jutgessa de Rubí que va assumir el cas va decretar presó dos dies més tard. Ara, fiscalia ha fet públic l'escrit d'acusació en què estableix una pena de presó de 8 anys i mig. El judici no se celebrarà fins el febrer de 2028.
En l'escrit, es determina que l'acusat va fer la corba on va atropellar el grup de ciclistes envaint el carril contrari i, tot i esquivar una primera persona, per "manca de control i percepció" no va poder rectificar a temps i va envestir el grup de manera frontal. El xoc va provocar la mort al mateix lloc d'un dels ciclistes, mentre que el segon va morir de camí a l'hospital.
Dos ciclistes més van quedar ferits, un dels quals va requerir 458 dies de cures, dinou dels quals a l'UCI i 237 a l'hospital. L'altre va requerir 180 dies de cures i repòs, 121 dels quals a l'hospital.
A més, es destaca que el detingut no tenia en vigor el permís de conduir perquè se l'havien retirat per pèrdua total de punts, i que va fugir del lloc dels fets. Un cop detingut, se li van fer proves d'alcohol i drogues, amb un resultat positiu de cocaïna, cànnabis, benzoilecgonina, diazepam i alcohol.
Quan el van detenir, es relata en l'escrit, tenia símptomes com que estava abatut, a més de tenir mirada perduda, estava absent, parlava de manera pastosa i inintel·ligible i tenia falsa apreciació de la distància.
Per tot plegat, se li atribueixen dos delictes contra la seguretat viària per conduir sota els efectes d'alcohol i drogues i per fugir del lloc, dos delictes d'homicidis per imprudència greu, dos delictes de lesions per imprudència greu i un darrer de conducció amb pèrdua total de punts. Per aquest motiu se li demana un total de vuit anys i mig de presó, dos dels quals corresponen a la fugida del lloc i mig any a conduir sense carnet.