El 15 de juny obriran les piscines d’estiu de l’Illa Esportiva

Les piscines municipals exteriors de l’Illa Esportiva de Castellbisbal obriran la temporada d’estiu el dilluns 15 de juny i es mantindran en funcionament fins al 6 de setembre, segons ha informat l’Ajuntament. L’equipament estarà obert cada dia, també caps de setmana i festius, de 10 a 21 hores. \r\n\r\nL’inici de la temporada coincideix amb la fase final dels treballs de reparació del carrer dels Esports i del vial interior de l’Illa Esportiva. Les pluges intenses de principi d’any que van provocar l’esfondrament d’un tram de la calçada i la inundació de la sala de màquines de les piscines.\r\n\r\nEl regidor d’Esports, Josep Goberna Díaz, destaca que “el recinte ja s’està posant a punt” i que “s’estan fent les darreres revisions de les instal·lacions per garantir un funcionament òptim i segur des del primer dia”. \r\n\r\nAbans de l’obertura oficial, les piscines acolliran una “pool party” organitzada pel Consell d’Infants i Adolescents. Es tracta d’una activitat gratuïta amb música i lliure d’alcohol adreçada a joves que cursen entre cinquè de primària i tercer d’ESO. La festa serà el 13 de juny de 19.30 a 21 hores. L’alcaldessa, Maria Dolors Conde, ha dit que amb aquest acte volen “convertir l’equipament en un espai de trobada i convivència per als més joves”.\r\n