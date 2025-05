El bus escolar des de Can Serra dobla servei

L’anunci de la millora del servei de busos interurbans a Vacarisses, aquest dijous, va generar algunes inquietuds i dubtes per part dels usuaris.

D’aquí que l’Ajuntament sortís aquest divendres a la palestra per aclarir algunes de les modificacions amb més impacte, que entraran en vigor el pròxim dilluns 12 de maig.

Per una banda, la línia M5A, que porta a l’institut, mantindrà el servei que ofereix a Els Caus i El Ventayol. Els canvis només afectaran l’alumnat que s’hi desplaça des de Can Serra, ja que haurà d’agafar la línia M5. D’aquesta manera, s’ajusten els horaris dels busos als del centre educatiu per reduir el temps d’espera mentre no s’obren les portes.

A més, doblant el servei, s’evita que part de l’alumnat de Can Serra es quedi sense seient i hagi de buscar alternatives per arribar a l’Institut.

Per una altra banda, la línia M5B avança el primer servei per poder enllaçar amb l’estació de Vacarisses-Torreblanca i arribar a Barcelona a les 7.30 hores.

D’altra banda, pel que fa a les connexions amb el nucli habitat d’El Ventayol, la creació de la nova línia M10 permetrà augmentar les expedicions de 8 a 16 i enllaçar amb les dues estacions de tren vacarissanes, així com amb la línia M5.

Finalment, la línia M13 connectarà tres serveis d’anada i tres de tornada amb Castellbell i el Vilar, amb vuit parades al llarg de tot el municipi veí.