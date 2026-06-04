Els Ruckers actuaran a Sant Cugat en un concert solidari a favor de la Fundació Impulsa

La música i la solidaritat es donaran la mà el pròxim 19 de juny a Sant Cugat del Vallès. El grup de versions Els Ruckers oferirà un concert benèfic al jardí del Qgat Hotel amb l'objectiu de recaptar fons per a la Fundació Impulsa, entitat que acompanya joves amb dificultats socioeconòmiques en el seu itinerari formatiu i professional.
L'actuació començarà a les 22 hores i inclourà un repertori de grans èxits dels anys 80 i 90. La vetllada continuarà amb una sessió de DJ per allargar la festa en un ambient festiu i solidari.
Els assistents podran escollir entre dues modalitats d'entrada. La primera, amb un preu de 15 euros, inclou l'accés al concert, una consumició i l'entrada a la sessió de DJ. La segona opció, de 30 euros, afegeix un sopar previ amb hamburguesa i cervesa a les 21 hores, a més de tots els avantatges de l'entrada general.
Els beneficis obtinguts es destinaran íntegrament a la Fundació Impulsa, una entitat que treballa perquè joves amb talent i motivació, però amb recursos econòmics limitats, puguin cursar estudis de Formació Professional. A més del suport econòmic, els participants reben un acompanyament integral orientat a facilitar la seva inserció laboral i la construcció del seu projecte de vida.
Des de la fundació han volgut agrair la implicació d'Els Ruckers i de totes les persones i entitats que han fet possible aquesta iniciativa solidària.
El concert tindrà lloc al jardí del Qgat Hotel, situat a l'avinguda de la Via Augusta, 51 de Sant Cugat. Les entrades ja es poden adquirir a través de la plataforma Entràpolis.