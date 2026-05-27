Retiraran el monument de Subirachs de Rubí per restaurar-lo

L’Ajuntament de Rubí ha activat un operatiu especial per retirar provisionalment la part superior del monument de Josep Maria Subirachs situat al pont de Cadmo. El consistori ha pres aquesta decisió arran del deteriorament que presenta l’estructura, amb esquerdes visibles que podrien comprometre’n l’estabilitat.
El monument va ser inaugurat l’any 1963 i és un espai de record imprescindible per a la ciutat. Commemora les víctimes de la tràgica rierada del 25 de setembre de 1962, que va provocar centenars de morts, especialment a les zones de l’Escardívol i de la Font de la Via.
L’obra de Subirachs consta d’un monòlit de formigó coronat per una gran estructura feta amb bigues de bronze i fibra de vidre en forma de creu, concebuda també com a homenatge i mostra d’agraïment per la solidaritat rebuda arreu de l’Estat durant aquells dies dolorosos.
Per preservar aquest símbol de la memòria col·lectiva, la part superior del conjunt es baixarà per restaurar-la en un espai segur. El trasllat fins a les dependències municipals es farà amb un dispositiu especial i escorta policial, tenint en compte que la peça fa aproximadament quatre metres d’amplada i pesa unes set tones. La intervenció principal es farà diumenge vinent, amb l’execució del tall del formigó i el descens de l’escultura fins al camió de transport.
El monument serà traslladat posteriorment a les dependències municipals per iniciar-ne el procés de restauració. Aquest dia caldrà tallar completament el pont del carrer de Cadmo entre les 8 i les 16 hores. També s’instal·larà una grua de gran tonatge a la intersecció per poder efectuar la maniobra amb garanties de seguretat.