Malestar per noves pudors de Coll Cardús

L’alcalde de Vacarisses, Antoni Masana, va mantenir dimarts passat una reunió amb responsables de l’abocador de Coll Cardús i del Centre de Tractament de Residus i el Consorci de Residus del Vallès (CTRV). La trobada s’havia convocat arran dels diversos episodis de pudors registrats darrerament al municipi i amb l’objectiu de conèixer si s’està treballant per solucionar aquesta problemàtica i si ja s’ha pogut determinar l’origen de les olors.\r\n\r\nDurant la reunió, des de l’Ajuntament es va traslladar el malestar existent entre la població i es va reclamar que es continuï treballant per minimitzar les afectacions. \r\n\r\nA més, es va informar que el proper mes de setembre es convocarà la comissió de seguiment de l’abocador de Coll Cardús per abordar aquesta qüestió, així com les actuacions que s’hi estan duent a terme.\r\n\r\nLa problemàtica de les pudors entorn del Coll Cardús és un conflicte veïnal i mediambiental històric derivat de l’activitat del Centre de Tractament de Residus i de l’abocador de la zona. El malestar veïnal és recurrent a causa dels continus episodis de males olors que afecten els municipis de Vacarisses i Viladecavalls.\r\n \r\n