Malestar per noves pudors de Coll Cardús

L'alcalde de Vacarisses, Antoni Masana, s'ha reunit amb els responsables de l’abocador i del CTRV

Publicat el 27 de maig de 2026 a les 19:30

L’alcalde de Vacarisses, Antoni Masana, va mantenir dimarts passat una reunió amb responsables de l’abocador de Coll Cardús i del Centre de Tractament de Residus i el Consorci de Residus del Vallès (CTRV). La trobada s’havia convocat arran dels diversos episodis de pudors registrats darrerament al municipi i amb l’objectiu de conèixer si s’està treballant per solucionar aquesta problemàtica i si ja s’ha pogut determinar l’origen de les olors.

Durant la reunió, des de l’Ajuntament es va traslladar el malestar existent entre la població i es va reclamar que es continuï treballant per minimitzar les afectacions. 

A més, es va informar que el proper mes de setembre es convocarà la comissió de seguiment de l’abocador de Coll Cardús per abordar aquesta qüestió, així com les actuacions que s’hi estan duent a terme.

La problemàtica de les pudors entorn del Coll Cardús és un conflicte veïnal i mediambiental històric derivat de l’activitat del Centre de Tractament de Residus i de l’abocador de la zona. El malestar veïnal és recurrent a causa dels continus episodis de males olors que afecten els municipis de Vacarisses i Viladecavalls.
 

