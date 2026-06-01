Vacarisses desbloqueja el projecte d’urbanització de La Creu

L’Ajuntament de Vacarisses ha aprovat l’expedient de contractació de les obres corresponents al projecte d’urbanització de La Creu, un pas que ha de permetre desencallar una actuació llargament esperada al municipi. El punt es va incorporar per la via d’urgència al ple ordinari del mes de maig, celebrat dijous passat.
Segons va explicar l’alcalde, Antoni Masana, el projecte es va aprovar inicialment l’any 2019, però una acumulació de problemàtiques l’han anat retardant “massa temps”. Amb l’aprovació recent de la modificació de crèdit necessària per sufragar les despeses d’urbanització, el consistori ja pot avançar cap a la fase de licitació de les obres. La previsió és adjudicar els treballs durant el mes de juliol perquè les actuacions puguin començar al setembre.
La majoria de grups municipals van lamentar la urgència de la votació, ja que no van disposar de prou temps per analitzar tota la informació relacionada amb l’expedient. Tot i això, la proposta va tirar endavant amb l’abstenció dels grups UIPV-Junts i Vox. Per la seva part, Masana va justificar la urgència per agilitzar el tràmit i evitar, a més, la convocatòria d’un ple extraordinari.
Durant la mateixa sessió plenària també es van aprovar les bases reguladores d’una nova convocatòria d’ajuts a la mobilitat per a joves d’entre 16 i 29 anys que cursin estudis postobligatoris. La regidora d’Hisenda, Paola Moral Ramírez, va informar que, un cop concedida la subvenció procedent de la Diputació de Barcelona, s’obrirà la convocatòria i es donaran a conèixer els passos a seguir per sol·licitar l’ajut. La iniciativa pretén “garantir una mobilitat més equitativa i facilitar l’accés a l’educació postobligatòria”.