Viladecavalls s’omple d’històries en curt

La primera edició del Festival Internacional i Local de Curtmetratges de Viladecavalls (FILC-VILA), que va celebrar-se del 27 al 29 de maig, va tancar amb una valoració molt positiva i amb “Traje y Tupper”, de José Ocaña, com a gran protagonista. El jurat va premiar l’obra com a millor curtmetratge internacional “per la seva capacitat de retratar la realitat laboral contemporània amb ironia i per la solidesa del guió”.
El certamen, organitzat per l’associació La Cort dels Miracles i l’Ajuntament de Viladecavalls, va combinar produccions internacionals i obres vinculades al territori durant tres jornades a la plaça del Coronel Busquets, que es va convertir en l’epicentre del cinema a la fresca al municipi.
També es va reconèixer “Furia”, de Fran Moreno i Santi Pujol, com a millor curtmetratge local de la Secció Vallès per la seva “força visual i potència narrativa”. El premi a la millor direcció va recaure en Álvaro G. Company i Meka Ribera pel seu treball a “Leonardo”, valorat pel "control del ritme i la posada en escena".
També es va concedir una menció especial a “¿Qué comen los dragones?”, d’Álvaro León. El premi del públic va ser per a “Ministerio de Asuntos Oníricos”, de Roc Gussinyer. El director va recollir el guardó acompanyat de l’actor Quique Muro.