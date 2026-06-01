Comarca

Viladecavalls s’omple d’històries en curt

“Traje y Tupper”, de José Ocaña, va ser el gran guanyador de la primera edició del Festival Internacional i Local de Curtmetratges de Viladecavalls (FILC-VILA)

  • El certamen es va celebrar del 27 al 29 de maig a la plaça del Coronel Busquets

ARA A PORTADA

Publicat el 01 de juny de 2026 a les 20:01

La primera edició del Festival Internacional i Local de Curtmetratges de Viladecavalls (FILC-VILA), que va celebrar-se del 27 al 29 de maig, va tancar amb una valoració molt positiva i amb “Traje y Tupper”, de José Ocaña, com a gran protagonista. El jurat va premiar l’obra com a millor curtmetratge internacional “per la seva capacitat de retratar la realitat laboral contemporània amb ironia i per la solidesa del guió”. 

El certamen, organitzat per l’associació La Cort dels Miracles i l’Ajuntament de Viladecavalls, va combinar produccions internacionals i obres vinculades al territori durant tres jornades a la plaça del Coronel Busquets, que es va convertir en l’epicentre del cinema a la fresca al municipi.

També es va reconèixer “Furia”, de Fran Moreno i Santi Pujol, com a millor curtmetratge local de la Secció Vallès per la seva “força visual i potència narrativa”. El premi a la millor direcció va recaure en Álvaro G. Company i Meka Ribera pel seu treball a “Leonardo”, valorat pel "control del ritme i la posada en escena".

També es va concedir una menció especial a “¿Qué comen los dragones?”, d’Álvaro León. El premi del públic va ser per a “Ministerio de Asuntos Oníricos”, de Roc Gussinyer. El director va recollir el guardó acompanyat de l’actor Quique Muro.

Escull Diari de Terrassa com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades