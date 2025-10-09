Injecció de 5 milions per modernitzar el Mercavallès

El Consell Comarcal del Vallès Occidental rebrà finançament europeu per a una inversió pública al mercat comarcal Mercavallès, gestionat pels ajuntaments de Terrassa i Sabadell. L’entitat vallesana rebrà un total de 4.988.000 euros del Fons Europeu FEDER que seran destinats a impulsar projectes estratègics com la digitalització, la rehabilitació energètica, la gestió de residus, la inclusió social mitjançant la parada solidària i altres accions de sensibilització.
Entre les principals actuacions previstes al Mercavallès destaca la intervenció a la coberta. Aquesta inclourà la substitució de la coberta de fibrociment per una de nova i la instal·lació d’un sistema de plaques fotovoltaiques per generar electricitat d’origen renovable. D’aquesta manera, es vol reduir el consum energètic i la petjada de carboni de les instal·lacions.
Aquesta subvenció representa el 40% de la inversió pública total, que serà de 12.470.000 euros per a tots els treballs al mercat comarcal. El projecte finançat pel fons europeu és el Pla d’Actuació Integrat (PAI): “Motor de canvi social, energètic i alimentari en el Parc Circular del Vallès”. Aquest recull un conjunt d’actuacions que han de donar resposta a les necessitats d’inversió i dinamització per a la modernització de Mercavallès, millorant la seva competitivitat, innovació i sostenibilitat, i impulsant alhora el desenvolupament econòmic de la zona.
El mercat afronta així diferents accions de modernització i millora de l’equipament, que comportaran l’execució d’obres i la posada en marxa de noves accions i iniciatives. Aquesta setmana, el president del Consell Comarcal, Xavier Garcés, i la consellera delegada de Mercavallès, Lluïsa Melgares s’han reunit amb l’Associació de Majoristes i per traslladar la satisfacció per la subvenció rebuda.
Des del Consell Comarcal expliquen que l’objectiu de les accions és “millorar l’eficiència operativa, l’experiència de les persones usuàries, els accessos al recinte, la gestió dels residus o l’enllumenat, entre d’altres”. Les properes setmanes es preveu que es presentin els projectes que formen part del Pla d’Actuació Integrat.