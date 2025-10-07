Préstec de 3,8 milions per fer 35 pisos protegits a Sant Cugat del Vallès

L’Institut Català de Finances (ICF) ha concedit un préstec amb condicions avantatjoses de 3,8 milions d’euros a l’empresa municipal Promusa per construir 35 habitatges de lloguer protegit a Sant Cugat del Vallès. \r\n\r\nLa promoció, que es va començar a construir el mes d’abril, està ubicada al carrer Benet de Moxó i constarà de 25 habitatges de dues habitacions (58 metres quadrats interiors i 11 metres quadrats d’espais exteriors) i 10 de tres (74 metres quadrats interiors i 30 metres quadrats d’exteriors). També disposarà d’un aparcament amb 35 places i 16 trasters. Els habitatges es qualificaran amb protecció oficial amb caràcter permanent i un 26% es destinarà a joves amb l’objectiu de facilitar-los l’accés a l’habitatge i fixar població al municipi. Està previst que les obres acabin el juny de l’any vinent.\r\n\r\nEl projecte de Promusa, adjudicat a l’empresa Arnó Infraestructuras, té un pressupost total 5,6 milions d’euros i compta amb una subvenció d’1.078.000 euros procedent dels fons Next Generation de la Unió Europea. La promoció està contemplada dins el Pla d’Habitatge assequible 2030, que preveu que, com a mínim el 10% de tots els habitatges de Sant Cugat, siguin habitatges assequibles.\r\n\r\nDes del 2018 l’ICF ha fet possibles 5.211 habitatges de lloguer social a Catalunya finançant projectes d’adquisició i promoció d’HPO amb un total de 480 milions d’euros.\r\n