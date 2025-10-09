Set vehicles destrossats en una nit vandàlica a Vacarisses

Vacarisses ha viscut aquesta passada matinada una onada d’actes vandàlics. Segons fonts veïnals, set vehicles han aparegut aquest dijous al matí amb els vidres trencats i greus destrosses al carrer de la Verge de Montserrat, a la urbanització de Torreblanca I. Els autors haurien forçat aquests cotxes, arribant fins i tot a trencar algun vidre del darrere, aixecar el capó i manipular el dipòsit de gasolina.
A l’interior, els vehicles estaven completament regirats. Tot apunta que els responsables buscaven objectes de valor, però, segons testimonis veïnals, no s’haurien endut res. Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Vacarisses han obert una investigació i han pres declaració als veïns afectats. Encara no s’ha identificat cap sospitós.
A banda d’aquest succés, la mateixa matinada, a la urbanització de la Colònia Gall, uns desconeguts han forçat el garatge d’un habitatge i han robat diners d’un vehicle estacionat a l’interior. També s'han registrat intents de robatori similars al carrer del Vallès.
Els veïns del poble denuncien que els actes vandàlics s’han intensificat els darrers mesos. “Abans succeïa de tant en tant, però ha arribat un punt que no pots deixar el teu vehicle al carrer”, lamenten. De fet, residents de la zona de Torreblanca I s’estan plantejant organitzar patrulles veïnals nocturnes després del succés d'aquesta passada matinada.
En els últims mesos també s’han denunciat al municipi diverses pintades, rodes punxades, retrovisors trencats i façanes malmeses.