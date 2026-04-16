Instal·len 30 sensors al clavegueram a Rubí

L’Ajuntament de Rubí ha iniciat la instal·lació de sensors en 30 punts clau de la xarxa de clavegueram del municipi. L’objectiu de la iniciativa és controlar els vessaments en temps real i actuar amb més rapidesa quan es produeixen episodis de pluja intensa. Els treballs formen part del projecte e-READAPTA, finançat amb fons europeus, i tenen un pressupost de 2,4 milions d’euros. L’execució prevista serà fins al mes de juny.\r\n\r\nFins ara, part de la detecció dels vessaments es feia un cop ja s’havien produït. Amb aquest desplegament, el municipi fa un pas cap a una gestió més immediata i preventiva. La informació es rep al moment: quan comença un sobreeiximent, quina durada té i com evoluciona. Això permet activar alertes i prendre decisions operatives sense esperar, detectar incidències abans que siguin avaries, tenir un millor coneixement del comportament de la xarxa i poder fer una avaluació de costos operatius.\r\n\r\n“Amb aquesta actuació fem un salt important en la manera com gestionem la xarxa. Disposarem de més informació en temps real per anticipar-nos, actuar amb rapidesa i reduir-ne l’impacte”, ha explicat Andrés Medrano, regidor de Medi Ambient, Transició Ecològica i Benestar Animal. Segons les dades municipals, a Rubí es gestionen anualment uns 6.000 milions de litres d’aigua. El projecte e-READAPTA inclou actuacions vinculades a la planificació davant episodis de sequera i inundacions.\r\n