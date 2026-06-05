La síndica avala la nova instrucció sobre el padró a Sant Cugat

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès assegura que la síndica de greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, avala la nova instrucció municipal per als nous empadronaments. El sistema, que es va presentar el passat mes de març, obliga a donar fe de l’existència dels interessats de manera presencial per evitar casos d’empadronaments fraudulents, i com a resposta a la detecció de fins a 322 casos d’empadronament fraudulent l’any passat. El tinent d’alcalde de Relacions Institucionals, Bon Govern i Ciutat Digital, Jordi Puigneró, va celebrar l’informe, i va assenyalar que ara com ara hi ha 27 casos de persones que han fet el tràmit totalment en línia i que encara no han fet acte presencial en dependències municipals.
L’Ajuntament va anunciar que enduriria els mecanismes per les altes al padró municipal després dels múltiples casos de frau registrats el mes d’agost de 2025. La nova instrucció inclou l’obligatorietat del registre presencial o una comprovació posterior per als majors de 16 anys, així com un increment de les inspeccions en domicilis o rotacions inusuals.
En una atenció als mitjans, Puigneró va valorar “molt positivament” l’informe de la síndica perquè “avala la instrucció”, amb la petició de modificació d’un text a web que no s’adequava amb el document implementat. En aquest sentit, el regidor ha destacat que “la instrucció diu que el criteri de presencialitat és legal i correcte”, i ha assegurat que l’alta en línia sempre es pot fer, però que en un termini de tres mesos s’ha de demostrar que la persona interessada resideix en el domicili en qüestió.
Puigneró va subratllar que el 97% dels tràmits d’empadronament s’han fet amb normalitat, si bé un 3%, 27 de casos, s’han fet de manera telemàtica i sense presencialitat. En aquest cas, el regidor va destacar que s’avisa els interessats, i que si no es desplacen a les dependències municipals, el consistori pot fer comprovacions “in situ”, un fet que duen a terme per frenar els possibles nous casos de frau.
L’informe de la síndica respon a una petició del grup municipal de la CUP contra la nova instrucció del padró. En aquest sentit, Puigneró va lamentar l’actitud de la formació, que va assegurar que en el darrer mandat, quan formaven part del govern municipal, van deixar el padró municipal “com un colador”.
Per la seva banda, la CUP, a través d’un comunicat al seu web, no ho veu de la mateixa manera, i considera que el text de la síndica detecta que alguns dels punts de la instrucció “poden incórrer en irregularitats i incongruències”, un fet que, creuen, comporta que el consistori hauria de retirar el criteri de presencialitat.