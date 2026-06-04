Treballs de reforç de les franges contra incendis a Viladecavalls

Viladecavalls ha començat els treballs de manteniment i conservació de les franges perimetrals contra incendis a diferents urbanitzacions, al nucli urbà i en punts considerats estratègics per garantir el pas dels vehicles en cas d’emergència. La intervenció afecta prop de 30 hectàrees.
Segons ha explicat el consistori, els treballs es faran a les Carenes de Can Turu, la Planassa i Can Corbera, així com del nucli urbà de Viladecavalls. A més de les actuacions previstes en aquests àmbits, el manteniment també inclou altres punts clau. Entre aquests espais hi ha l’avinguda del Ferrocarril, el carrer Pintor Sorolla i el carrer Joan XXIII, a Can Corbera, així com altres zones estratègiques del terme municipal.
L’actuació principal suma 26,83 hectàrees. La superfície més extensa correspon a les Carenes de Can Turu, amb 11,58 hectàrees. El nucli urbà concentra 6,91 hectàrees; La Planassa, 5,1, i Can Corbera, 3,24.
L’Ajuntament de Viladecavalls recorda que la normativa catalana estableix mesures de prevenció d’incendis forestals per a urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situats en terrenys forestals o en contacte amb aquests espais. La Llei 5/2003 fixa el marc de les obligacions preventives en aquests entorns.
La llei estableix que el manteniment de les franges perimetrals es faci cada dos anys, però l’Ajuntament el fa cada any per reforçar la prevenció. L’any passat ja es va fer una intervenció de gran abast al municipi. La mesura reforça la preparació del terme municipal abans dels mesos de més risc d’incendi.