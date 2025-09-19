La cultura popular pren els carrers de Rubí amb els Tocs de Sant Roc

Rubí viu aquest cap de setmana una nova edició dels Tocs de Sant Roc, una celebració que converteix la ciutat en un escenari viu de cultura popular i tradicional catalana. Després de l’inici dels actes divendres al vespre, el gruix de la programació es concentra entre dissabte i diumenge.
Dissabte al matí, la plaça del Doctor Guardiet acull el Mercat de productes artesans i de proximitat i la 7a Fira del Vermut. També s’hi fan tallers de cultura popular, així com la visita teatralitzada “Historiadors despistats passegen pel centre de Rubí,”, que recorre diversos espais del patrimoni local. La música arribarà amb el vermut musical de Kanay, a les 13 hores. El Museu Etnogràfic Vallhonrat ofereix una jornada de portes obertes i narració d’un conte.
A la tarda, tornen el mercat i la fira, a partir de les 17.30, i arrenquen els actes més emblemàtics de la festa. A les 19, es fa la plantada de la imatgeria a la plaça de l’Onze de Setembre i, tot seguit, el Seguici No Seguici desfila fins a la plaça del Doctor Guardiet. Allà tindran lloc els Tocs de Sant Roc (20.30 hores), els Versots satírics (21 hores), l’espectacle de foc (21.30 hores), la sessió de DJ Ecléctico (22 hores), un sopar popular i el concert de Thug Life (23.30 hores).
Diumenge, a les 10 hores, la plaça de Pere Aguilera acollirà la plantada de la 32a Trobada de Gegants i a les 11 hores arrencarà la passejada de figures per la ciutat, que acabarà a la plaça del Doctor Guardiet amb la ballada final i el pilar dels Castellers de Rubí (12.30 hores). El matí també inclou el 1r Concurs de Sardanes Revesses, el mercat i el vermut musical amb Vayven (13 hores).
A la tarda, arribarà una de les grans novetats: el Tacatocs, una trobada de batucades de la plaça de Catalunya fins a la plaça de l’Onze de Setembre, que començarà a les 18 hores i culminarà amb una tabalada estàtica (19 hores) i el Correfoc infantil (20 hores). Paral·lelament, a la plaça del Doctor Guardiet hi haurà audició de sardanes (18.30 hores) i havaneres amb Xicranda (20.30 hores).
La celebració s’acompanya de l’exposició “Tota pedra fa paret”, sobre la pedra seca, que es pot visitar a la Biblioteca Mestre Martí Tauler fins a l’11 d’octubre.