La megafonia de Renfe, un malson cada cinc minuts a Viladecavalls

Renfe desespera els veïns de la urbanització de Sant Miquel de Gonteres, dins el terme municipal de Viladecavalls, i no ho fa de la manera més habitual. En lloc dels retards, incidències i cancel·lacions sobtades del servei, els habitants del voltant de l'estació que hi ha allà es queixen de la megafonia. Segons han explicat a 3Cat, els missatges que es reprodueixen a través dels 20 altaveus de les andanes estan a un "volum irracional", cosa que els molesta al seu dia a dia.
D'aquesta manera, dins els habitatges més pròxims a l'estació se senten les gravacions de "Rodalies informa que ha restablert el servei", "atenció, no creuin les vies" i d'altres cada cinc minuts i durant 18 hores cada dia, des de les 6 del matí fins les 12 de la nit, assenyalen els afectats. A més, els vilans apunten a que la de Sant Miquel de Gonteres és una estació que sol estar buida i, per tant, aquests missatges no arriben a ningú tret dels veïns. De fet, els trens només paren a aquesta estació amb una freqüència d'un convoi per hora i sentit.
Per la seva banda, Renfe ha afirmat a 3Cat que estudiarà com reduir l'impacte sonor de la seva megafonia, però apunta a que, en ser una estació sense vigilància ni cap treballador de l'operadora de manera permanent, la manera més eficaç per tal que els usuaris de Rodalies estiguin informats és la de reproduir constantment els missatges.