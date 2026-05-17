Comarca

Un xoc frontal entre un ciclista i un turisme deixa una persona ferida

Els fets han tingut lloc a la carretera de Sant Llorenç aquest diumenge al matí

  • Com ha quedat la bicicleta de la persona accidentada després del xoc -

Publicat el 17 de maig de 2026 a les 16:41

Un accident ha deixat una persona ferida aquest diumenge. Segons ha pogut saber el Diari de Terrassa, al voltant de les 11 del matí un ciclista i un turisme han col·lisionat frontalment a la carretera B-124 que connecta Sant Llorenç Savall amb Sabadell. La topada, segons fonts policials, s'hauria produït al punt quilomètric 11,8 de la via, que està dins el terme municipal de Castellar del Vallès. 

Tot i que les causes de l'accident, asseguren des dels Mossos d'Esquadra, encara està investigant-se, testimonis oculars han fet saber a aquest mitjà que el turisme hauria envaït el sentit contrari de la via, cosa que hauria provocat la col·lisió. El ciclista accidentat ha estat traslladat en ambulància a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell amb pronòstic reservat.

