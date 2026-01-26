Les precipitacions registrades durant el 2025 han contribuït a alleujar parcialment la situació de sequera al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, després de tres anys consecutius amb registres pluviomètrics per sota de la normalitat. Segons les dades de Meteoguilleries, l’estació meteorològica automàtica de la Mata ha acumulat un total de 813 mm de pluja al llarg de l’any, una xifra significativa tot i que no excepcional.
L’evolució de les precipitacions ha estat irregular, amb tres mesos especialment plujosos. El març ha estat el més destacat, amb 216 mm acumulats i un total de 24 dies de pluja. També sobresurten el desembre, amb 123 mm i 14 dies de precipitació, i el juliol, que ha trencat la dinàmica habitualment seca d’aquest mes amb 150 mm repartits en 10 jornades, un registre molt poc freqüent per a l’estiu.
En contrast, els mesos més secs de l’any han estat el gener i el juny, amb precipitacions pràcticament inexistents.
Pel que fa a les temperatures, el 2025 s’ha caracteritzat per valors suaus. La temperatura mínima absoluta registrada ha estat de -2 °C, mentre que la màxima ha arribat als 34,5 °C durant l’estiu. La temperatura mitjana anual s’ha situat en 12,9 °C, unes xifres moderades si es comparen amb altres zones del Bages, fet que s’explica en part per l’altitud de l’estació, situada a 912 metres.
L’estació meteorològica de la Mata, operativa des de l’octubre de 2020, ha estat objecte aquest any d’una revisió tècnica important, amb la substitució del pluviòmetre i una revisió general de tots els equips, amb l’objectiu de garantir la fiabilitat i la qualitat de les dades recollides.
Finalment, cal destacar el règim de vents, especialment intens durant tot l’any. L’emplaçament de l’estació, exposat als quatre vents, ha permès registrar una velocitat mitjana anual de 62 km/h i ratxes màximes properes als 90 km/h.