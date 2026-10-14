Neteja a contrarellotge de la xarxa ferroviària

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i Adif treballen en la reparació i neteja de la infraestructura ferroviària afectada pel temporal del cap de setmana del 3 i 4 d’octubre. Els operaris se centren al tram final del Besòs –amb el pont de Rodalies de Sant Adrià de Besòs–, però també en diferents punts dels Vallesos. Adif detalla que ha mobilitzat 29 equips o brigades de treball, amb més de 110 treballadors, i 71 unitats de maquinària i vehicles, entre camions cistella, grua, de transport i de materials, dúmpers i retrogiratòries.
Les principals afectacions a la xarxa ferroviària s’han produït al túnel de plaça de Catalunya, l’R4 Nord, l’R1, l’R11, l’R2 Nord i l’R2 Sud. De fet, el servei entre Sants i Manresa va quedar aturat durant més 72 hores per culpa d’això. “Després de les darreres pluges, continuem actuant als rius i barrancs afectats per retirar sediments, vegetació i restes acumulades i recuperar el correcte flux de l’aigua. Ja tenim cinc equips activats al Besòs, el Ridaura, el Vallès Oriental i Occidental”, ha dit la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en un missatge a X.
Adif ha apuntat les principals afectacions ferroviàries després del temporal. Destaca la inundació al túnel de plaça de Catalunya, on es van necessitar tres bombes per extreure l’aigua acumulada a la infraestructura durant aproximadament unes 48 hores. A l’R4 Nord, la caiguda d’un arbre va provocar problemes entre Terrassa i Castellbell i el Vilar; l’aigua va arrossegar un balast en el tram entre Terrassa i Sabadell Sud; i es va produir una esllavissada que va afectar cablejat entre Sabadell Nord i Terrassa Est. En paral·lel, dues esllavissades de terra de grans dimensions –retingudes per malles de protecció– també van comprometre la circulació a l’R4 Nord entre Cerdanyola del Vallès i Montcada Bifurcació.