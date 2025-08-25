Nova jornada de caos a Rodalies amb gent baixant a les vies

Rodalies ha viscut aquest dilluns una nova jornada de caos. Una més. La presència de viatgers a les vies ha agreujat els retards per l’avaria d’un tren a la Sagrera, que ha afectat les línies R1, R2 Nord, R3, R4, R11 i RG1. Un grup de viatgers afectats per les demores ha sortit d’un comboi i ha caminat per les vies, segons ha confirmat Adif. Fonts consultades per l’ACN apunten que aquestes persones s’haurien encaminat cap a una sortida d’emergència al voltant de l’estació de la Sagrera. La circulació s'ha aurat fins que s'ha comprovat que ja no quedava ningú a les vies, segons informa Renfe.
Aquesta no ha estat l’única problemàtica que ha patit la xarxa de Rodalies. Aquest matí, una incidència per l’avaria d’un pantògraf del tren en contactar amb la catenària a l’altura de Calafell ha obligat a aturar el pas dels combois entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú, afectant la línia R2 i els regionals del sud (R14, R15, R16 i R17). El pantògraf és el mecanisme que va sobre el sostre d’un tren i que capta l’energia de la catenària per a alimentar els seus motors.
El tren que va patir la incidència inicial no portava passatgers i ja s’havia retirat a primera hora de la tarda. Les línies afectades per aquestes incidències arrossegaven retards que superaven els 30 minuts. Durant la incidència, Protecció Civil va activar en prealerta el pla Ferrocat.
“No he pogut anar a Terrassa”
Entre la resignació i la ira, molts viatgers van veure com els seus plans canviaven radicalment. És el cas de l’Albert, un jove que volia anar a Terrassa i no hi va poder arribar. “El tren estava parat i el conductor ens ha dit que hi havia un problema a l’estació d’Arc de Triomf, que estaríem aturats indefinidament”, explicava. És per aquest motiu que va decidir sortir del comboi i buscar alternatives. “A les andanes hi havia molta gent i hem estat al voltant de mitja hora aturats”, descriu.
A l’estació de Sants, diversos usuaris van viure un nou dia d’incidències a Rodalies. “No hi ha massa a fer”, lamentava la Gabriela. Va explicar que el seu tren havia fet diverses parades i havia tardat força més del que és habitual en arribar a la seva destinació.