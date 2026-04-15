Rubí recupera tres pous d’aigua

L’Ajuntament de Rubí va començar el març les obres per rehabilitar tres pous d’aigua del municipi. Es tracta dels del Mig 1 i 3 i el de la Font del Ferro, situats a la zona de Can Mir. La intervenció forma part del Pla d’inversions municipal i té com a objectiu ampliar els recursos hídrics disponibles i avançar cap a una gestió més sostenible de l’aigua.
Els treballs tindran una durada de set setmanes i compten amb un pressupost de 126.768,38 euros. L’actuació servirà per recuperar unes instal·lacions que actualment no estan operatives i tornar-les a utilitzar per aprofitar l’aigua subterrània disponible al municipi.
L’aigua que s’extregui d’aquests pous es destinarà principalment a serveis municipals que no requereixen aigua potable, com ara la neteja de carrers, el reg de zones verdes, l’ompliment de cisternes municipals o altres tasques de manteniment de l’espai públic. Això permetrà reduir el consum d’aigua potable en aquests àmbits i optimitzar-ne l’ús.
El regidor de Medi Ambient, Transició Ecològica i Benestar Animal, Andrés Medrano, va indicar: “L’aprofitament d’aigües subterrànies permet ser més eficient en l’ús dels recursos”.
El projecte inclou la instal·lació de nous equips de bombeig i la connexió dels pous amb els dipòsits del Mig mitjançant noves canonades. També es rehabilitarà i impermeabilitzarà aquest dipòsit.