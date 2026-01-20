Sant Cugat congela la taxa de residus el 2026

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha trobat una escletxa per fer enrere l’augment de la taxa de residus del 2026 que va aprovar el ple i que feia disparar els rebuts un 26%. “No passarà. Els veïns pagaran el mateix que el 2025”, ha defensat l’alcalde, Josep M. Vallès.
En aquest sentit, el govern municipal (Junts i ERC) ha reiterat el seu rebuig a la llei que obliga els ajuntaments a repercutir als veïns el cost del servei: “Si fos per nosaltres, no existiria”. Des del consistori s’ha detallat que malgrat que el nou contracte de neteja viària i recollida de residus passa de vuit a tretze milions d’euros l’any, l’Ajuntament pot aturar l’increment previst en els rebuts gràcies a un “recàlcul” dels costos reals de les millores en el servei.
El tinent d’alcalde Carles Brugarolas ha detallat que la “implementació progressiva” del nou servei de recollida de residus durant el darrer any ha permès trobar un “mecanisme” per ajustar els costos del servei als rebuts en una “perspectiva temporal”.
“La facturació no és fixa, és variable i quan es va redactar la taxa hi havia previsions que algunes s’han cobert i altres no”, ha explicat el regidor. Preguntat sobre com pot afectar la mesura als pressupostos de 2026, Brugarolas ha defensat que la congelació de la taxa “no tindrà cap impacte”.
El regidor també ha dit que aquest estudi detallat del cost del servei pot permetre també prendre una mesura similar pel 2027 i, per tant, no dona per fet que el pròxim any la taxa s’hagi d’incrementar forçosament: “Es recollirà informació per veure com s’ha adaptat la taxa i esperem que pel 2027 tampoc hi hagi augment”.
Amb tot, Vallès ha assegurat que aquesta situació permet ara “variar” la decisió inicial i mantenir el “principi bàsic que guia l’actuació del govern municipal” per “no traslladar a la ciutadania cap cost que no estigui plenament acreditat i executat”.
El 2025 per imperatiu legal
Sant Cugat era un dels municipis que no cobrava la taxa de la brossa als seus veïns i que ho va començar a fer el 2025 per imperatiu legal. Els primers rebuts es van començar a cobrar a finals de l’any passat i en paral·lel es van posar també en marxa les millores previstes en el nou contracte, que s’acabaran d’implementar durant el primer trimestre d’enguany.
És per això que l’alcalde ha celebrat que la ciutat pugui fer millores amb relació a la renovació de la maquinària i dels contenidors o millorar freqüències de recollida sense que això suposi un augment de la pressió fiscal: “Podem aplicar l’augment zero i això és molt bona notícia”. L’alcalde ha tret pit de la fita assolida i ha assegurat que respon a la “bona gestió”.