Sant Cugat tancarà els Jardins del Vallès en horari nocturn durant tot l'any

Els Jardins del Vallès quedaran tancats de nit durant tot l’any. L’Ajuntament de Sant Cugat ha decidit aprovar aquesta mesura amb l’objectiu de preservar la convivència, garantir la seguretat del veïnat i donar resposta a les molèsties ocasionades per diversos actes d’incivisme registrats en aquest espai, expliquen fonts municipals.
De fet, el tancament, que ja s’havia acordat amb el veïnat en el marc de la renovació del parc, s’adopta després que s’hi hagin produït alguns incidents en horari nocturn.
El parc disposa d’una tanca amb tres portes d’accés instal·lada arran de les obres de condicionament aprovades l’any 2021, fet que ara permet regular-ne l’ús en franja nocturna.
El tancament del parc anirà a càrrec de la Policia Local i es farà en els horaris següents: de l’1 d’abril al 31 d’octubre, a partir de les 21 hores; i de l’1 de novembre al 31 de març, a partir de les 20. L’obertura, per la seva banda, es farà cada dia a partir de les 8 hores, una tasca que assumirà habitualment el Servei de Parcs i Jardins, tot i que en dies festius, així com el 24 i el 31 de desembre, la farà la Policia Local.
L’Ajuntament subratlla que l’actuació “té com a finalitat compatibilitzar l’ús veïnal i cívic dels Jardins del Vallès amb el descans i la tranquil·litat de l’entorn”, i detalla que els horaris es podran adaptar puntualment en cas d’activitats d’interès públic o de promoció municipal.