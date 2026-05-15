Lliuren el llibre de firmes de Sant Llorenç en digital

Al Monestir de Sant Llorenç del Munt hi havia un llibre de signatures que recollia els escrits i dibuixos que els visitants van fer. Doncs, ara aquest volum, en format de llapis de memòria, va ser lliurat dilluns passat a l’Església de Sant Joan de Matadepera.
A l’acte hi van assistir representants del Patronat de Sant Llorenç, l’entitat que organitza cada any la Festa de Sant Llorenç, el 10 d’agost (Marcel·lí Bosch, Mireia Solsona, Miquel Talló, Kiko Closa, Ferran Garcia), representants del Centre Excursionista de Terrassa (Martí Puig, Carles Capellas), el mateix mossèn Guillem López en representació de la parròquia, i Quico Sala, com interlocutor de les dues parts. Ben aviat, els documents escanejats podran ser consultats a la web de l’entitat terrassenca.
L’escalada esportiva
Els llibres de signatures tenen molt a veure amb la pràctica de l’escalada esportiva dels diversos cims del Massís de Sant Llorenç del Munt, que va començar a principis del segle passat, coincidint amb la fundació dels centres excursionistes de la comarca, com el de Terrassa (1910) o el de Sabadell (1919).
En les seves pàgines s’hi pot trobar l’empremta no només d’escaladors i escaladores del Centre Excursionista de Terrassa, sinó també de Sabadell i també d’altres centres excursionistes dels Vallesos, el Bages o el Barcelonès, per citar-ne alguns, i s’hi poden trobar signatures, pensaments o dibuixos d’alguns dels pioners de l’escalada a casa nostra.
Al Centre Excursionista de Terrassa hi ha documentades diferents campanyes de col·locació de llibres de registre a molts dels cims i monòlits del massís de Sant Llorenç del Munt.