Ajuts a la rehabilitació d’habitatges a Rellinars

Dilluns s’obre la convocatòria del programa de subvencions per a la rehabilitació d’habitatges adreçat a municipis rurals de Catalunya, entre els quals es troben Rellinars.\r\n\r\n Aquest programa de la Generalitat té com a objectiu facilitar la rehabilitació d’habitatges buits, tant de titularitat pública com privada, amb la finalitat que es destinin a residència habitual i permanent, ja sigui en règim de lloguer o per a ús propi.\r\n\r\nLa iniciativa pretén contribuir a diversos objectius estratègics per al territori com fomentar l’arrelament i el repoblament dels municipis rurals, revertir els processos de despoblament, incrementar l’oferta d’habitatge social en nuclis petits i impulsar projectes que facilitin l’accés a l’habitatge.\r\n\r\nEl termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà dilluns a les 9 hores i s’acabarà el 10 de setembre de 2026 a les 14 hores, ambdós inclosos.\r\n