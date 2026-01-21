Una trentena de parades a la Fira de l’Oli i l’Olivera

Torna la Fira de l’Oli i l’Olivera becaruda a Ullastrell. La 14a edició d’aquest esdeveniment, que se celebrarà diumenge, comptarà amb una trentena de parades de productes relacionats amb l’oli d’oliva. També hi haurà una representació de productors d’oli d’Ullastrell. La fira estarà situada de les 10 fins a les 15.30 hores al carrer de la Serra i la plaça Joan Montmany. Aquest serà el punt on hi haurà els productors d’oli, a més de paradistes d’alimentació i una oferta gastronòmica variada.
Tanmateix, la jornada estarà plena d’activitats. De fet, hi haurà una exposició sobre el parc rural de Montserrat per conèixer una mica millor aquesta agrupació de municipis que vetlla per promocionar el producte local i de proximitat. A la mateixa plaça, centre neuràlgic de la fira, hi haurà servei de bar, botifarra i calçots de la mà de l’entitat local Els Diables d’Ullastrell i escudellada amb foc a terra a càrrec de la Colla de Geganters d’Ullastrell. A les 12 hores, a la plaça de Lluís Companys, la companyia Le Puant arriba a Ullastrell per oferir el seu espectacle de clown i gest “Tot sol...i núvol”. Un pallasso, una cadira i una maleta: tres companys de viatge. Quan estan sols s’aturen, seuen i contemplen. Ara fa sol, ara fa núvol, i ara sol... i núvol! Un espectacle amb crítica social per a tots els públics que ens arrencaran un somriure entre parades.
Cap a les 13.30 hores serà el torn de fer públic els Premis del Concurs de tast popular d’olis de productors locals d’Ullastrell, que haurà tingut lloc demà divendres al vespre, sabent a quin oli i productor atorga el públic el millor gust i qualitat per aquesta edició 2026. També s’atorgaran els tres lots de premi per sorteig als qui han contestat l’enquesta de valoració de la ja finalitzada campanya de comerç local.
La fira posarà el punt final amb el duet musical LaTrup duet. Format per suriencs Glòria Tapia i Alexis Cabrillana a la veu i a la guitarra, faran gaudir el públic de l’àpat escollit acompanyats d’un repertori que combina pop i rock internacional i espanyol, jazz & soul, música llatina i europea i música en català, amb bon humor i millor companyia.
Jornada tècnica i inauguració
Durant aquesta setmana s’han fet activitats ben variades relacionades amb l’oli i l’oliva becaruda. Avui a les 19 hores a El Progrés Cultural es durà a terme una jornada tècnica amb el títol Agricultura regenerativa versus l’agricultura convencional, de la mà de l’agricultor i productor d’oli d’oliva Albert Saumell. Demà a les 20 hores, es farà la inauguració oficial a càrrec de l’alcalde d’Ullastrell, Jaume Puig. També es farà la taula rodona “El vincle amb al terra” amb Xavier Morrall com a moderador.