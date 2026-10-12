Viladecavalls premia el seu talent esportiu

Viladecavalls va reconèixer el talent, la perseverança i la dedicació de l’esport local en la Gala de l’Esport 2026, una cerimònia que va distingir divendres passat quatre trajectòries amb els principals guardons de la nit. Laia Salvador, d’11 anys, va ser escollida Millor Jove Promesa; Mireia Guarner, Millor Esportista Femenina; Jordi Gallego, Millor Esportista Masculí, i Francisco Ferrer, Millor Esportista Sènior.
L’acte, celebrat a l’Auditori de l’Escola Municipal de Música Pau Casals, va combinar el reconeixement als resultats esportius amb l’homenatge a les persones i entitats que contribueixen a mantenir viva l’activitat física al municipi.
La ciutadania va escollir Laia Salvador com a Millor Jove Promesa entre deu candidatures. La jove practicant de yawara ha destacat aquesta temporada amb el títol de campiona de Catalunya infantil i el subcampionat d’Espanya en tècniques de defensa.
En categoria masculina, el guardó va ser per al corredor de muntanya Jordi Gallego, protagonista d’una temporada excepcional: ha pujat al podi en les 40 curses disputades i n’ha guanyat 26. Una regularitat que l’ha convertit en un dels noms destacats de l’esport local.
Mireia Guarner va rebre el premi a la Millor Esportista Femenina després d’una temporada que confirma el seu retorn a l’elit de l’atletisme de fons. L’atleta ha estat campiona d’Espanya de cros per seleccions autonòmiques i ha aconseguit el bronze català de mitja marató després de reprendre la competició arran de la maternitat.
El quartet de guardonats principals el va completar Francisco Ferrer, distingit com a Millor Esportista Sènior. Especialista en llançaments, ha superat dues operacions de pròtesi de genoll i ha continuat competint fins a sumar diversos títols catalans i dos subcampionats d’Espanya. El seu pròxim gran objectiu és el Campionat del Món de Daegu, a Corea del Sud.
Els reconeixements honorífics de l’Ajuntament també van reflectir la diversitat. Antonio Angulo i Oscar Barrera van ser distingits per la seva participació en el Clàssic Àfrica 2026 amb l’equip Cupra, amb el qual van aconseguir la cinquena posició de la classificació general, el segon lloc de la categoria Open i una victòria d’etapa.
L’Associació Veïnal de Viladecavalls Centre va rebre un reconeixement per promoure l’activitat física com a espai de convivència entre generacions. Per la seva banda, les associacions de famílies d’alumnes (AFA) de les escoles Roc Blanc i Rosella van ser premiades per la seva contribució a apropar l’esport als infants i joves, amb la implicació de les famílies i de la comunitat educativa.
Homenatge al socorrista
Un dels moments més emotius de la vetllada va ser l’homenatge a Marc Collados, socorrista de la piscina municipal de Can Trias, per la seva intervenció decisiva en una emergència ocorreguda el 23 de juliol.