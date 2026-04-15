Viladecavalls tindrà un festival de curtmetratges de ficció

El Festival Internacional i Local de Curtmetratges de Ficció de Viladecavalls celebrarà les projeccions del 27 al 29 de maig de 2026 i farà pública la selecció oficial el 22 d’abril. \r\n\r\nEs tracta de la primera edició d’un projecte impulsat per la Cort dels Miracles i que compta amb el suport de l’Ajuntament de Viladecavalls. Vol ser el punt de trobada per a cineastes i amants del cinema en format curt. La proposta se centra exclusivament en la ficció i planteja una programació oberta tant al talent de proximitat com a creadors d’arreu del món. El certamen ha tancat el període d’inscripcions amb 154 curtmetratges presentats a concurs. Segons l’organització, les obres rebudes procedeixen de Catalunya, de la resta de l’Estat i de diversos països d’Europa, Amèrica i Àsia, un fet que, segons els promotors, reforça la dimensió internacional de la iniciativa. \r\n\r\nTots els curtmetratges seleccionats per a la competició seran projectats durant el festival i tots optaran al Premi del Públic, decidit per votació popular dels assistents. \r\n